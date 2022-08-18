З України вирушило ще одне судно з зерном, ще чотири в дорозі до портів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. "Зерновим коридором" з порту в Україні вирушило ще одне судно - з вантажем кукурудзи, ще чотири кораблі мають вирушити до українських портів, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.
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"У межах відвантаження зерна сьогодні з українського порту "Чорноморськ" вийшло судно I MARIA,.. з вантажем кукурудзи. Окрім того, 4 кораблі вирушать до України по зерно", - повідомили у МО Туреччини у Twitter.
Деталі
При цьому міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вчора ввечері зазначив у Twitter, що 5 суден зайшли до територіальних вод України для перевезення продовольства. Балкери ZELEK STAR, KAFKAMETLER, OSEAN S та GREAT ARSENAL пришвартувалися у морському порту для завантаження понад 56 тис. т агропродукції. Танкер ZUMRUT ANA має пришвартуватися сьогодні.
Станом на 17 серпня під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 24 судна вирушили із українських портів. На їх борту понад 600 тис. тонн агропродукції, вказали у Мінінфраструктури.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.