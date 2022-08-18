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Из Украины отправилось еще одно судно с зерном, еще четыре в пути в порты

Киев • УНН

 • 170405 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. "Зерновым коридором" из порта в Украине отправилось еще одно судно - с грузом кукурузы, еще четыре корабля должны отправиться в украинские порты, сообщили в Минобороны Турции, пишет УНН.

Из Украины отправилось еще одно судно с зерном, еще четыре в пути в порты

Цитата

"В рамках отгрузки зерна сегодня из украинского порта "Черноморск" вышло судно I MARIA,.. с грузом кукурузы. Кроме того, 4 корабля отправятся в Украину за зерном", - сообщили в МО Турции в Twitter.

Детали

При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков вчера вечером отметил в Twitter, что 5 судов зашли в территориальные воды Украины для перевозки продовольствия. Балкеры ZELEK STAR, KAFKAMETLER, OSEAN S и GREAT ARSENAL пришвартовались в морском порту для загрузки более 56 тыс. т агропродукции. Танкер ZUMRUT ANA должен пришвартоваться сегодня.

По состоянию на 17 августа в зоде реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 24 судна отправились из украинских портов. На их борту более 600 тыс. тонн агропродукции, отметили в Мининфраструктуре.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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