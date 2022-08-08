З сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено декілька снарядів після початку перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Після вступу в дію режиму припинення вогню декілька снарядів було запущено ввечері, 7 серпня, з території сектора Гази в бік Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
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Як наголошується, снаряди були запущені в напрямку південних районів Ізраїлю через кілька хвилин після початку дії режиму припинення вогню, який набув чинності ввечері, 7 серпня.
Одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь, не пошкодивши будівлі, на пустирі. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, інформує державне радіо.
До цього ЦАХАЛ заявляв, що тривожні сирени, що попереджають про можливий ракетний обстріл, спрацювали в південній частині Ізраїлю після вступу в силу режиму припинення вогню.
Доповнення
Ізраїльські військові літаки продовжують завдавати авіаударів по сектору Газа третій день поспіль.
За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.
Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді, високопоставленого лідера "Ісламського джихаду", в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку цього тижня.
Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню "Ісламський джихад".
Раніше повідомлялося, що перемир'я очікувалося о 20:00, але як з'ясувалося, представники "Ісламського джихаду" вимагали додаткових гарантій від Єгипту, який виступає посередником у врегулюванні.
Палестинська адміністрація заявила, що ізраїльська військова ескалація "перейшла усі червоні лінії".
Терористичне угруповання "Ісламський джихад" погодилося на перемир'я в секторі Газа з Армією оборони Ізраїлю. Воно набуло чинності о 23:30, 7 серпня.