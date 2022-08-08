Из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов после начала перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. После вступления в действие режима прекращения огня несколько снарядов были запущены вечером, 7 августа, с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Как отмечается, снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля через несколько минут после начала действия вступившего в силу вечера режима прекращения огня 7 августа.
Одна из ракет упала в районе населенного пункта Эшколь, не повредив здания, на пустыре. В результате обстрела никто не пострадал, информирует государственное радио.
До этого ЦАХАЛ заявлял, что тревожные сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в южной части Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.
Дополнение
Израильские военные самолеты продолжают наносить авиаудары по сектору Газа третий день подряд.
По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 31 палестинца были убиты, в том числе шестеро детей и четыре женщины, и более 275 человек получили ранения в результате израильского наступления.
Атаки произошли на фоне роста напряженности на палестинских территориях после задержания Бассама аль-Саади, высокопоставленного лидера "Исламского джихада", в ходе израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в начале этой недели.
Израильская армия заявила, что наступление в Газе может занять неделю. Но глава службы внутренней разведки Израиля Шин Бет в воскресенье рекомендовал прекратить наступление в Газе, заявив, что наступление достигло своих целей, нанеся тяжелый удар по группировке "Исламский джихад".
Ранее сообщалось, что перемирие ожидалось в 20:00, но как выяснилось, представители "Исламского джихада" требовали дополнительных гарантий от Египта, выступающего посредником в урегулировании.
Палестинская администрация заявила, что израильская военная эскалация "перешла все красные линии".
Террористическая группировка "Исламский джихад" согласилась на перемирие в секторе Газа с Армией обороны Израиля. Оно вступило в силу в 23:30, 7 августа.