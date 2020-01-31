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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
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З ранку п’ятниці Київ стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

З ранку п’ятниці Київ стоїть у заторах

У заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Велика Окружна, вулиця Вадим Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Грінченка, вулиця Михайла Бойчука, Наддніпрянське шосе, Набережне шосе, проспект Героїв Сталінграда і вулиця Богатирська.

Також ускладнено рух на вулиці В'ячеслава Чорновола, Голосіївському проспекті, вулиці Народного Ополчення, вулиці Сім’ї Сосніних, вулиці Великій Житомирській, вулиці Набережно-Рибальській і вулиці Олені Теліги.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів і проспект Романа Шухевича.

Рух на Південному, Дарницькому, Русанівському, Північному мостах та мосту Патона - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, у столиці карантин через грип почався у 41 школі.

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