У столиці у 41 школі карантин через грип
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Києві, у зв’язку з профілактикою рівня захворювання на грип та ГРВІ, повністю припинено заняття у 7 школах, а частково закрили класи у 34 школах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Для профілактики рівня захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти столиці запроваджуються запобіжні заходи... Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту – 20%. Повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл столиці", - йдеться у повідомленні.
Також департамент освіти і науки рекомендує проводити щоденний моніторинг відвідуваності дітей та підлітків закладів освіти, а також проведення санітарно-профілактичних заходів.
Нагадаємо, як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, станом на 28 січня 2020 року у Києві в одній школі повністю та ще у 8 частково був призупинений освітній процес через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.