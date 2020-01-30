В столице в 41 школе карантин из-за грипа

"Для профилактики уровня заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ и недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей в учебных заведениях столицы вводятся меры предосторожности... По состоянию на 30 января наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%. Полностью прекращены занятия в 7 школах и отдельных классах 34 школ столицы", - говорится в сообщении.

Также департамент образования и науки рекомендует проводить ежедневный мониторинг посещаемости детей и подростков учебных заведений, а также проведение санитарно-профилактических мероприятий.

Напомним, как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, по состоянию на 28 января 2020 года в Киеве в одной школе полностью и еще в 8 частично был приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.