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У Києві в дев'яти школах карантин через грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві в одній школі повністю та ще у 8 частково призупинений освітній процес через збільшення захворюваності на грип та ГРВІ. Про це під час брифінгу щодо епідеміологічної ситуації та показників захворюваності на грип та ГРВІ у Києві повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.

У Києві в дев'яти школах карантин через грип

"На сьогоднішній день освітній процес призупинено в 1 школі повністю та у 8 школах частково. У Голосіївському районі одна школа частково, Дарницький район - 2 школи частково, Оболонський район – 1 школа частково, Печерський район – 1 школа частково, Святошинський район – 1 школа повністю, 3 частково", - зазначив він.

За його словами, основною протидією грипу є щеплення, але його робить мала кількість людей.

"Основною протидією проти грипу та ГРВІ є щеплення. У цьому році набагато краще, в 5 разів краще. Все одно це мало. В цьому році провакциновано 51 тис. осіб. Для 4-мільйонного міста це надзвичайно мала цифра", - додає він.

Поворозник зазначив, що за необхідності у Києві буде виділена додаткова кількість ліжок у лікарнях.

"Госпіталізація здійснюється в три лікарні для дорослих, в три лікарні для дітей, і в два пологові будинки для вагітних. Якщо ми говоримо про хвороби - це Олександрівська клінічна лікарня, Київська клінічна лікарня №4 і Київська клінічна лікарня №9. У разі необхідності, ми готові у найкоротший термін перепрофілювати близько тисячі ліжок в інших лікарнях інших відділень під інфекційні відділення для госпіталізації хворих з ускладненими формами грипу/ГРВІ. Дітей з ускладненнями можуть приймати всі 6 дитячих лікарень", - додав він.

Нагадаємо, у Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня. 

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