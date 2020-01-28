В Киеве в девяти школах карантин из-за грипа

КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве в одной школе полностью и еще в 8 частично приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом во время брифинга по эпидемиологической ситуации и показателям заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.