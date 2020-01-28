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В Киеве в девяти школах карантин из-за грипа

Киев • УНН

 • 19932 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве в одной школе полностью и еще в 8 частично приостановлен образовательный процесс из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом во время брифинга по эпидемиологической ситуации и показателям заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.

В Киеве в девяти школах карантин из-за грипа

"На сегодняшний день образовательный процесс приостановлен в 1 школе полностью и в 8 школах частично. В Голосеевском районе одна школа частично, Дарницкий район - 2 школы частично, Оболонский район - 1 школа частично, Печерский район - 1 школа частично, Святошинский район - 1 школа полностью, 3 частично", - отметил он.

По его словам, основный противодействием гриппу является прививка, но ее делает малое количество людей.

"Основным противодействием против гриппа и ОРВИ является прививка. В этом году гораздо лучше, в 5 раз лучше. Все равно это мало. В этом году провакцинировано 51 тыс. человек. Для четырёхмиллионного города это очень маленькая цифра", - добавляет он.

Поворозник отметил, что при необходимости в Киеве будет выделено дополнительное количество коек в больницах.

"Госпитализация осуществляется в три больницы для взрослых, в три больницы для детей, и в два роддома для беременных. Если мы говорим о болезни - это Александровская клиническая больница, Киевская клиническая больница №4 и Киевская клиническая больница №9. В случае необходимости, мы готовы в кратчайшие сроки перепрофилировать около тысячи коек в других больницах других отделений под инфекционные отделения для госпитализации больных с осложненными формами гриппа/ОРВИ. Детей с осложнениями могут принимать все 6 детских больниц", - добавил он.

Напомним, в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей - на 26% больше, чем на прошлой неделе.

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