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У Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 6,5 тис. дітей

Київ • УНН

 • 15618 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

У Києві за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 6,5 тис. дітей

“У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 19% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло — 6 733 (зростання на 25,9%), дорослих — 4187 особи (зростання на 9,4%)”, — йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що у столиці за 4-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 920 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 51,8%.

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“До медичних закладів за 4-й тиждень госпіталізовано 186 осіб, із них 150 — діти”, — сказав Микола Поворозник.

Він зазначив, що кількість дітей серед хворих зросла з 58,3% минулого тижня, до 61,7%.

“Серед школярів захворюваність зросла на 35,6%: 2869 випадків, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей і 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, — розповів Микола Поворозник.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік помер від грипу.

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