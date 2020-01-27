Грип діагностували у двох дітей на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Кіровоградському обласному лабораторному центрі у двох осіб підтвердили зараження вірусом грипу типу А. Про це поінформували в лабцентрі, передає кореспондент УНН.
Одна дитина проживає у Кропивницькому, інша – у Петрівському районі. Медики з’ясували, що малеча не була щеплена від грипу.
Кількість хворих на ГРВІ минулого тижня теж зросла. В області зареєстрували на тисячу випадків більше, ніж попереднього тижня. З початку року з симптомами вірусної інфекції до медичних закладів звернулися 4238 людей. 68,5 відсотка з них – діти.
У цілому захворюваність в області наближається до епідпорогу.
На Кіровоградщині щеплення проти грипу зробили 5 452 людини, з них – майже 400 дітей віком від 6 місяців до 5 років та 1900 медичних працівників.
Минулого тижня на грип захворіла 19-річна жителька обласного центру. Це був перший випадок грипу на Кіровоградщині в цьому році.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловік помер від грипу.