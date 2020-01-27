На Рівненщині чоловік помер від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України.
"На Рівненщині зареєстрований летальний випадок від ускладнень грипу, 23 січня 2020 року помер 50-річний чоловік, який з 13 січня перебував на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології Рівненської обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ).
Усього захворіло 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей. Госпіталізовано 259 хворих, з них - 176 дітей.
"На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих з важким перебігом грипу, з них 1 дитина", - додають у центрі.
Нагадаємо, в Україні від початку епідемічного сезону зареєстрували 11 летальних випадків унаслідок грипу, усі померлі не були щепленими.