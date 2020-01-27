В Ровенской области мужчина умер от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Ровенской области 50-летний мужчина умер от осложнений гриппа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
"В Ровенской области зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа, 23 января 2020 года умер 50-летний мужчина, который с 13 января находился на лечении в отделении интенсивной терапии и анестезиологии Ровенской областной больницы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ).
Всего заболело 7819 человек, из них 5505 (70,4%) детей. Госпитализированы 259 больных, из них - 176 детей.
"На сегодня в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии находятся 4 больных с тяжелым течением гриппа, из них 1 ребенок", - добавляют в центре.
Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа, все умершие не были привиты.