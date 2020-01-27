Грипп диагностировали у двух детей в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Кировоградском областном лабораторном центре у двух человек подтвердили заражение вирусом гриппа типа А. Об этом сообщили в лабцентри, передает корреспондент УНН.
Один ребенок проживает в Кропивницком, другой - в Петровском районе. Медики выяснили, что дети не были привиты от гриппа.
Количество больных ОРВИ на прошлой неделе тоже возросла. В области зарегистрировали на тысячу случаев больше, чем на предыдущей неделе. С начала года с симптомами вирусной инфекции в медицинские учреждения обратились 4238 человек. 68,5 процента из них - дети.
В целом заболеваемость в области приближается к эпидпорогу.
В Кировоградской области прививки против гриппа сделали 5452 человека, из них - около 400 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и 1900 медицинских работников.
На прошлой неделе гриппом заболела 19-летняя жительница областного центра. Это был первый случай гриппа в Кировоградской области в этом году.
Напомним, в Ровенской области мужчина умер от гриппа.