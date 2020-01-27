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Грипп диагностировали у двух детей в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 12681 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Кировоградском областном лабораторном центре у двух человек подтвердили заражение вирусом гриппа типа А. Об этом сообщили в лабцентри, передает корреспондент УНН.

Грипп диагностировали у двух детей в Кировоградской области

Один ребенок проживает в Кропивницком, другой - в Петровском районе. Медики выяснили, что дети не были привиты от гриппа.

Количество больных ОРВИ на прошлой неделе тоже возросла. В области зарегистрировали на тысячу случаев больше, чем на предыдущей неделе. С начала года с симптомами вирусной инфекции в медицинские учреждения обратились 4238 человек. 68,5 процента из них - дети.

В целом заболеваемость в области приближается к эпидпорогу.

В Кировоградской области прививки против гриппа сделали 5452 человека, из них - около 400 детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и 1900 медицинских работников.

На прошлой неделе гриппом заболела 19-летняя жительница областного центра. Это был первый случай гриппа в Кировоградской области в этом году.

Напомним, в Ровенской области мужчина умер от гриппа.

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