В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболело более 6,5 тыс. детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей - на 26% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 6733 (рост на 25,9%), взрослых - 4187 человека (рост на 9,4%)", - говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что в столице за 4-ю неделю 2020 года зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 51,8%.
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"В медицинские учреждения за 4-ю неделю госпитализированы 186 человек, из них 150 - дети", - сказал Николай Поворозник.
Он отметил, что количество детей среди заболевших возросло с 58,3% на прошлой неделе, до 61,7%.
"Среди школьников заболеваемость выросла на 35,6%: 2869 случаев, составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Николай Поворозник.
Напомним, в Ровенской области мужчина умер от гриппа.