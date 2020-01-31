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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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С утра пятницы Киев стоит в пробках

Киев • УНН

 • 13073 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 8:35 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

С утра пятницы Киев стоит в пробках

В пробках стоит проспект Победы, улица Большая Окружная, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, улица Михаила Бойчука, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе, проспект Героев Сталинграда и улица Богатырская.

Также затруднено движение на улице Вячеслава Черновола, Голосеевском проспекте, улице Народного Ополчения, улице Семьи Сосниных, улице Большой Житомирской, улице Набережно-Рыбальской и улице Елены Телиги.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей и проспект Романа Шухевича.

Движение на Южном, Дарницком, Русановском, Северном мостах и мосту Патона - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в столице карантин начался в 41 школе.

Украинские Национальные Новости

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