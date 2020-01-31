С утра пятницы Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 8:35 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит проспект Победы, улица Большая Окружная, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, улица Михаила Бойчука, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе, проспект Героев Сталинграда и улица Богатырская.
Также затруднено движение на улице Вячеслава Черновола, Голосеевском проспекте, улице Народного Ополчения, улице Семьи Сосниных, улице Большой Житомирской, улице Набережно-Рыбальской и улице Елены Телиги.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей и проспект Романа Шухевича.
Движение на Южном, Дарницком, Русановском, Северном мостах и мосту Патона - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, в столице карантин начался в 41 школе.