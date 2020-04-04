З понеділка відвідання парків та скверів буде заборонене
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З 6 квітня запроваджуються нові обмеження спрямовані на недопущення поширення коронавірусу. Зокрема обмежується можливість відвідання парків та скверів. Департамент комунікації з громадськістю Кабміну пояснив у яких випадках українці можуть відвідувати ці місця, повідомляє УНН.
Гуляти парками та скверами з 6 квітня не можна.
“Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність”, — пояснили у Департаменті.
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
“За порушення правил карантину — штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність”, — пояснили в уряді.
Водночас, як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.