З полону звільнили ще 95 українців: СБУ показала ексклюзивне відео обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба Безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну 95 українських захисників у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Життя кожного українця – найвища цінність!
Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України та повернути з полону кожного українця”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
СБУ зазначає, що сьогоднішній обмін - результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Нагадаємо
Україна повернула з полону ще 95 полонених захисників, серед яких, зокрема, учасники спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".