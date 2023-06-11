Відбувся черговий обмін полоненими: україна повернула 95 захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна повернула з полону ще 95 полонених захисників, серед яких, зокрема, учасники спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь». Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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«Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів», - повідомив Єрмак.
За його словами, до своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».
Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь».
«Багато наших перебували в полоні пораненими», - додав керівник ОП.
Він також нагадав, що операція з повернення полонених «триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець».