Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула 95 защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Украина вернула из плена еще 95 пленных защитников, среди которых, в частности, участники спецоперации, летевшие на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь». Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
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«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров», - сообщил Ермак.
По его словам, к своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».
Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь».
«Многие наши находились в плену ранеными», - добавил руководитель ОП.
Он также напомнил, что операция по возвращению пленных «продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец».