Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула 95 защитников

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«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров», - сообщил Ермак.

По его словам, к своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь».

«Многие наши находились в плену ранеными», - добавил руководитель ОП.

Он также напомнил, что операция по возвращению пленных «продлится до того дня, когда в Украину вернется последний пленный украинец».