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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Из плена освободили еще 95 украинцев: СБУ показала эксклюзивное видео обмена

Киев • УНН

 • 294019 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба Безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена 95 украинских защитников в Telegram, пишет УНН.

Из плена освободили еще 95 украинцев: СБУ показала эксклюзивное видео обмена

Цитата 

“Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!

Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца”, - говорится в сообщении. 

Детали 

СБУ отмечает, что сегодняшний обмен - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним 

Украина вернула из плена еще 95 пленных защитников, среди которых, в частности, участники спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".

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