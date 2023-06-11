Из плена освободили еще 95 украинцев: СБУ показала эксклюзивное видео обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба Безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена 95 украинских защитников в Telegram, пишет УНН.
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“Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца”, - говорится в сообщении.
Детали
СБУ отмечает, что сегодняшний обмен - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Напомним
Украина вернула из плена еще 95 пленных защитников, среди которых, в частности, участники спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".