З початку восьмої каденції ВР повноваження втратили 36 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З початку роботи Верховної Ради восьмого скликання 36 народних депутатів втратили свої повноваження. Про це повідомляє прес-служба парламенту, передає УНН.
"Від початку восьмої каденції парламенту 36 народних депутатів втратили свої повноваження", - йдеться у повідомленні ВР у Twitter.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко не виключив подання про зняття недоторканності з депутатів у справі керівництва Харкова.