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З початку війни жителі Німеччини пожертвували Україні понад 800 млн євро

З початку війни жителі Німеччини пожертвували Україні понад 800 млн євро

Київ • УНН

 • 168658 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. З початку вторгнення росії приватні особи, які проживають у Німеччині, та благодійні організації країни вже пожертвували українцям загалом 812 мільйонів євро. Це максимальна сума пожертвувань, зібрана в країні за останні 20 років (без урахування інфляції), пише УНН.

Деталі

Такі дані наводить Центральний інститут соціальних проблем Німеччини (DZI) за наслідками опитування, проведеного серед одинадцяти провідних благодійних організацій країни.

Порівняно з минулим опитуванням, проведеним у березні, загальна сума зібраних у Німеччині пожертв українцям зросла на 180 млн євро.

Цитата

"812 мільйонів євро – це найбільша сума благодійних внесків, зібрана в Німеччині за останні роки в рамках однієї кампанії. В абсолютних цифрах це приблизно на 200 млн. більше, ніж жителі країни зібрали у 2007 році для постраждалих від цунамі в Південно-Східній Азії" , - Ідеться в слбщении.

"На нашу думку, бажання жертвувати гроші та підтримувати Україну все ще велике, але обсяг щоденних пожертвувань знизився", - зазначив виконавчий директор DZI Бурхард Вільке.

За його словами, щоб українці могли отримувати саме ту матеріальну допомогу, яка зараз потрібна їм найбільше, між різними фінансовими донорами необхідно налагодити більш ефективну координацію.

Нагадаємо

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