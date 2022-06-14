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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Німеччина запровадить реєстр активів для посилення санкцій проти російських олігархів

Німеччина запровадить реєстр активів для посилення санкцій проти російських олігархів

Київ • УНН

 • 167601 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Німеччині анонсували створення національного реєстру активів, що підпадають під санкції або мають незрозуміле походження. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Німецький канцлер Олаф Шольц на засіданні групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Берліні заявив, що даний реєстр з’явиться для підвищення ефективності санкцій проти росії.

"Агресія росії проти України показала, що санкції терміново мають бути більш ефективними, особливо проти олігархів за кордоном", - наголосив він.

За словами Шольца, Німеччина сприятиме інформуванню про порушення, створивши спеціальну гарячу лінію.

"Війна росії проти України загрожує світовому порядку", - додав Шольц.

Нагадаємо 

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT відсьогодні припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московському кредитному банку (МКБ). Таке рішення ухвалили в межах шостого пакету санкцій ЄС проти росії.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо низки російських навчальних закладів та керівників цих закладів. Відповідний указ № 401/2022 оприлюднено на сайті Глави держави.

Канадським рекламним і PR-агенціям заборонили працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску проти режиму путіна.

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