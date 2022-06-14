Німеччина запровадить реєстр активів для посилення санкцій проти російських олігархів

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Німецький канцлер Олаф Шольц на засіданні групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Берліні заявив, що даний реєстр з’явиться для підвищення ефективності санкцій проти росії.

"Агресія росії проти України показала, що санкції терміново мають бути більш ефективними, особливо проти олігархів за кордоном", - наголосив він.

За словами Шольца, Німеччина сприятиме інформуванню про порушення, створивши спеціальну гарячу лінію.

"Війна росії проти України загрожує світовому порядку", - додав Шольц.

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