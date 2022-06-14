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Германия введет реестр активов для ужесточения санкций против российских олигархов

Германия введет реестр активов для ужесточения санкций против российских олигархов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В Германии анонсировали создание национального реестра активов, что подпадают под санкции или имеют непонятное происхождение. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Немецкий канцлер Олаф Шольц на заседании группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в Берлине заявил, что данный реестр появится для повышения эффективности санкций против россии.

"Агрессия россии против Украины показала, что санкции срочно должны быть более эффективными, особенно против олигархов за рубежом", - подчеркнул он.

По словам Шольца, Германия будет способствовать информированию о нарушениях, создав специальную горячую линию.

"Война россии против Украины угрожает мировому порядку", - добавил Шольц.

Напомним

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с сегодняшнего дня прекратила оказывать услуги российским Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета санкций ЕС против россии.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер по ряду российских учебных заведений и руководителей этих заведений. Соответствующий указ №401/2022 обнародован на сайте Главы государства.

Канадским рекламным и PR-агентствам запретили работать на российские нефтегазовые компании в рамках новой волны санкций, направленных на усиление давления против режима путина.

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