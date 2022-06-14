Російські Сбербанк, РСХБ та МКБ відключили від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Система SWIFT припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку та Московському кредитному банку. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Система передачі фінансових повідомлень SWIFT відсьогодні припинила надавати послуги російським Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) та Московському кредитному банку (МКБ). Таке рішення ухвалили в межах шостого пакету санкцій ЄС проти росії.
За даними росЗМІ, у фінансових установах зазначили, що від'єднання від системи міжбанківського обміну даних нібито не вплине на їхню роботу.
У Сбербанку поінформували, що продовжать роботу штатно, умови міжнародних розрахунків не зміняться.
У МКБ повідомили, що всередині країни операції проводитимуть у звичайному режимі, але можуть збільшити час на обробку платежів за кордон.
У РСХБ уточнили, що заздалегідь створили умови для безперебійної автономної роботи.
Нагадаємо
Європейський Союз в березні закрив деяким російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти рф за її вторгнення в Україну.