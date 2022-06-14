Российские Сбербанк, РСХБ и МКБ отключили от SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Система SWIFT прекратила предоставлять услуги российским Сбербанку, Россельхозбанку и Московскому кредитному банку. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Система передачи финансовых сообщений SWIFT с сегодняшнего дня прекратила оказывать услуги российским Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета санкций ЕС против россии.
По данным росСМИ, в финансовых учреждениях отметили, что отсоединение от системы межбанковского обмена данных якобы не окажет большого негативного влияния на их работу.
В Сбербанке проинформировали, что продолжат работу штатно, условия международных расчетов не изменятся.
В МКБ сообщают, что внутри страны операции будут проводить в обычном режиме, но может увеличиться время на обработку платежей за границу.
В РСХБ уточнили, что заранее создали все условия для бесперебойной автономной работы.
Напомним
Европейский Союз в марте закрыл некоторым российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против рф за ее вторжение в Украину.