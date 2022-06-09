Зеленський ввів санкції проти 236 навчальних закладів рф та їх 261-го керівника
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо низки російських навчальних закладів та керівників цих закладів. Відповідний указ № 401/2022 оприлюднено на сайті Глави держави, пише УНН.
Цитата
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - сказано в тексті указу.
Деталі
Так, у санкційному списку опинився 261 ректор, проректор та президент університету рф. До таких осіб передбачено безстрокове:
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- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
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- запобігання виведенню капіталів за межі України;
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- зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань;
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- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
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- заборона передання технологій, прав на обʼєкти права інтелектуальної власності;
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- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон вʼїзду на територію України.
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Крім того, в списку 236 російських ВНЗ, зокрема МГУ. З усіма цими закладами передбачається припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.
Нагадаємо
Раніше сьогодні Зеленський ввів персональні санкції проти російського диктатора володимира путіна, його прес-секретаря дмитра пєскова та ше низки росіян.