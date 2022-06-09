Зеленський ввів санкції проти путіна та низки російських топ-чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти російського диктатора володимира путіна, його прес-секретаря дмитра пєскова та ше низки росіян. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає УНН.
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Під персональні санкції також потрапили: прессекретар путіна дмитро пєсков, голова міноборони рф сергій шойгу, голова уряду російської федерації михайло мішустін та його перший заступник андрій бєлоусов, а ще міністр закордонних справ рф сергій лавров, секретар ради безпеки рф микола патрушев та міністр внутрішніх справ рф володимир колокольцев.
Загалом у списку понад 260 росіян та 236 підприємств.
Персональні санкції передбачають наступне: блокування активів, обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, та інші заборони.
Доповнення
Раніше проти сім’ї путіна та його оточення низку санкцій ввели США. Зокрем, серед персональних осіб були дружина та дочка міністра закордонних справ лаврова, а також члени ради безпеки росії.
Слідом за Сполученими Штатами Велика Британія внесла доньок президента росії володимира путіна до підсанкційного списку.
У травні Велика Британія ввела санкції проти родини та найближчого оточення російського диктатора володимира путіна, зокрема: проти його колишньої дружини людмили очеретної та імовірної коханки аліни кабаєвої.