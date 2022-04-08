Велика Британія ввела санкції проти доньок путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Слідом за Сполученими Штатами Велика Британія внесла доньок президента росії володимира путіна до підсанкційного списку. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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“Наш безпрецедентний пакет санкцій завдає удару по еліті та їхнім родинам, водночас принижуючи російську економіку в таких масштабах, яких росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу”, — заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.
Деталі
Згідно з оновленим списком, активи Катерини Володимирівни Тихонової та Марії Володимирівни Воронцової заморожені. Дочка міністра закордонних справ рф сергія лаврова теж потрапила під ці санкції.
Додамо
За оцінками Великої Британії, росія прямує до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу. Повідомляється, що 60% російських валютних резервів було заморожено в результаті міжнародних санкцій.
Нагадаємо
У середу, 6 квітня, США ввела низку санкцій проти росії. Зокрема, ввели обмеження проти сім’ї путіна, дружини і дочки міністра закордонних справ лаврова, а також членів ради безпеки росії.