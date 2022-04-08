Великобритания ввела санкции против дочерей путина

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"Наш беспрецедентный пакет санкций наносит удар по элите и их семьям, в то же время унижая российскую экономику в таких масштабах, каких россия не видела со времен распада Советского Союза", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Детали

Согласно обновленному списку, активы Екатерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой заморожены. Дочь министра иностранных дел россии сергея лаврова тоже попала под эти санкции.

Добавим

По оценкам Великобритании, россия стремится к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза. Сообщается, что 60% российских валютных резервов были заморожены в результате международных санкций.

Напомним

В среду, 6 апреля, США ввели ряд санкций против россии. В частности, ввели ограничения против семьи путина, жены и дочери министра иностранных дел лаврова, а также членов совета безопасности россии.