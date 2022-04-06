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США вводять санкції проти Сбербанку, дочок Путіна та сім'ї Лаврова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сполучені Штати, група семи і Євросоюз вводять нові санкції проти Росії. Зокрема, мова про найбільший приватний банк РФ Альфа Банк і Сбербанк, а також сім'ю кремлівського диктатора і його наближених, пише УНН з посиланням на заяву Білого Дому.

США вводять санкції проти Сбербанку, дочок Путіна та сім'ї Лаврова

Цитата

"Поки росія продовжує свій жорстокий напад на Україну, ми будемо єдині з нашими союзниками і партнерами в покладанні на росію додаткової ціни за її дії", - йдеться в заяві Білого дому.

Деталі

Так, санкції США мають на увазі повне блокування щодо Ощадбанку і Альфа-Банку. Це повинно заморозити будь-які активи Ощадбанку і Альфа-Банку, пов'язані з фінансовою системою США, і заборонити громадянам США вести з ними справи.

Також Білий дім оголосив про заборону нових інвестицій в рф. Повідомляється, що президент Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в росію з боку громадян США, де б вони не знаходилися, що ще більше ізолює росію від світової економіки.

Крім того, мова також про заборону будь-якому громадянину США здійснювати операції з великими російськими державними підприємствами і заморожування будь-яких їх активів, що знаходяться під юрисдикцією США.

Більш того, вводяться санкції щодо російської еліти і членів їх сімей, включаючи санкції щодо повнолітніх дітей президента Путіна, дружини і дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради Безпеки росії, включаючи колишнього президента і прем'єр-міністра росії Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

Міністерство фінансів США також заборонило росії проводити виплати за боргом коштами, що знаходяться під юрисдикцією США.

Нагадаємо

Напередодні Європейський Союз оголосив Про п'ятий пакет санкцій проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля і нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ввести проти росії найжорсткіші санкції, щоб не допустити повторення різанини, що сталася в Бучі.

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