США вводят санкции против Сбербанка, дочерей Путина и семьи Лаврова

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"Пока Россия продолжает свое жестокое нападение на Украину, мы будем едины с нашими союзниками и партнерами в возложении на Россию дополнительной цены за ее действия", - говорится в заявлении Белого дома.

Детали

Так, санкции США подразумевают полную блокировку в отношении Сбербанка и Альфа-Банка. Это должно заморозить любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретить гражданам США вести с ними дела.

Также Белый дом объявил о запрете новых инвестиций в рф. Сообщается, что президент Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в россию со стороны граждан США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует россию от мировой экономики.

Кроме того, речь также о запрете любому гражданину США совершать сделки с крупными российскими государственными предприятиями и заморозке любых их активов, находящихся под юрисдикцией США.

Более того, вводятся санкции в отношении российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Министерство финансов США также запретило России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.

Напомним

Накануне Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести против россии самые жесткие санкции, чтобы не допустить повторения резни, произошедшей в Буче.