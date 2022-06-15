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С начала войны жители Германии пожертвовали Украине более 800 млн евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. С начала вторжения россии частные лица, проживающие в Германии, и благотворительные организации страны уже пожертвовали украинцам в общей сложности 812 миллионов евро. Это максимальная сумма пожертвований, собранная в стране за последние 20 лет (без учета инфляции), пишет УНН.

Детали

Такие данные приводит Центральный институт социальных проблем Германии (DZI) по результатам опроса, проведенного среди одиннадцати ведущих благотворительных организаций страны.

По сравнению с прошлым опросом, проведенным в марте, общая сумма собранных в Германии пожертвований украинцам выросла на 180 млн евро.

Цитата

"812 миллионов евро – это самая большая сумма благотворительных взносов, собранная в Германии за последние годы в рамках одной кампании. В абсолютных цифрах это примерно на 200 млн больше, чем жители страны собрали в 2007 году для пострадавших от цунами в Юго-Восточной Азии", - говорится в сллбщении.

"По нашему мнению, желание жертвовать деньги и поддерживать Украину все еще велико, но объем ежедневных пожертвований снизился", – отметил исполнительный директор DZI Бурхард Вильке.

По его словам, чтобы украинцы могли получать именно ту материальную помощь, которая в данный момент нужна им больше всего, между различными финансовыми донорами необходимо наладить более эффективную координацию.

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