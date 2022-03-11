З початку війни ворог випустив по Україні вже 328 оперативно-тактичних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку війни ворог випустив по мирним містам та селам України вже 328 оперативно-тактичних ракет. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Головнокомандувачем ЗСУ, генерал Валерій Залужний.
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«Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр”, точка У, ракет класу Х по мирним містам і селам України», - повідомив генерал.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що такі дії є злочином.
«Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу», - заявив Залужний.
Нагадаємо
Окупанти вранці 11 березня завдали ударів по Луцьку, Дніпру, Івано-Франківську.
На аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає. В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена. У Дніпрі, за попередніми даними, один загиблий.