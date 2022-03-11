С начала войны враг выпустил по Украине уже 328 оперативно-тактических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. С начала войны враг выпустил по мирным городам и селам Украины уже 328 оперативно-тактических ракет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, обнародованную Главнокомандующим ВСУ, генерал Валерий Залужный.
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"С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа “Искандер” и “Калибр”, точка У, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины", - сообщил генерал.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что такие действия являются преступлением.
"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - заявил Залужный.
Напомним
Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцке, Днепре, Ивано-Франковске.
На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации жертв нет. В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена. В Днепре, по предварительным данным, один погибший.