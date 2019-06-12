З початку цього навчального року до школи не пішло майже 210 дітей

КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні з початку 2018-2019 навчального року до школи не пішло майже 210 дітей через невиконання батьками своїх обов’язків. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.