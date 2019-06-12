З початку цього навчального року до школи не пішло майже 210 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Україні з початку 2018-2019 навчального року до школи не пішло майже 210 дітей через невиконання батьками своїх обов’язків. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.
"За оперативною інформацією служб у справах дітей обласних державних адміністрацій з початку 2018-2019 навчального року у зв’язку із невиконанням батьками своїх обов’язків до навчальних занять не приступили 209 дітей", - йдеться у відповіді на запит.
Також, у ході проведених профілактичних заходів 175 батьків притягнуто до відповідальності.
Нагадаємо, якщо учень не відвідує школу 10 днів поспіль без пояснень, заклад повідомить поліцію.
Як повідомляв УНН, минулого року ДП "СЕТАМ" разом з Міністерством юстиції передали на потреби закладів, у яких виховуються діти-сироти, майна на 8,6 млн грн.