Дитячим будинкам України передали майна на 8,6 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Минулого року ДП "СЕТАМ" разом з Міністерством юстиції передали на потреби закладів, у яких виховуються діти-сироти, майна на 8,6 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Мінюсту, передає УНН.
"Державне підприємство "СЕТАМ" Агентства з розшуку та менеджменту активів спільно з Міністерством юстиції України передали на потреби закладам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, будинкам дитини при установах виконання покарань нереалізованого конфіскованого майна 131 354 одиниці на суму 8,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Організації передавали одяг, автомобілі, квартири, іграшки, медичне обладнання, гіроскутери, меблі, електроніку і навіть мотоцикли. Найбільше передали у Львівській області - 21 522 одиниць майна на 2 096 788 грн. На другому місці Закарпаття - 3 одиниці (автомобілі) на 1 040 391 грн.
Зазначається, що конфісковане арештоване майно, яке не було реалізоване за 3 етапи торгів (з уцінкою на кожному етапі), передається на розгляд Комісії. В склад Комісії входять представники: Державної виконавчої служби, Податкової служби, митниці та органи місцевого самоврядування. Комісія передає Державному підприємству "СЕТАМ" на ознайомлення список лотів, які можуть бути запропоновані на безоплатну передачу. Підприємство розміщує їх на сайті у розділі "Безоплатна передача", в якому лоти знаходяться протягом місяця.
Як повідомляв УНН, ДП "СЕТАМ" перейшло до сфери управління АРМА.
Довідково: На отримання безоплатно конфіскованого нереалізованого майна відповідно Постанови Кабінету Міністрів України можуть претендувати органи державної влади; заклади охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, зокрема, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, будинки дитини при установах виконання покарань; установи виконання покарань; слідчі ізолятори; військові формування; благодійні фонди.