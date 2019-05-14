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Детским домам Украины передали имущества на 8,6 млн грн

Детским домам Украины передали имущества на 8,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 5812 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В прошлом году ГП "СЕТАМ" совместно с Министерством юстиции передали на нужды учреждений, в которых воспитываются дети-сироты, имущества на 8,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" Агентства по розыску и менеджменту активов совместно с Министерством юстиции Украины передали на нужды заведениям, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детским домам семейного типа, приемным семьям, домам ребенка при учреждениях исполнения наказаний нереализованного конфискованного имущества 131 354 единицы на сумму 8,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Организации передавали одежду, автомобили, квартиры, игрушки, медицинское оборудование, гироскутеры, мебель, электронику и даже мотоциклы. Больше передали во Львовской области - 21 522 единиц имущества на 2096788 грн. На втором месте Закарпатье - 3 единицы (автомобили) на 1040391 грн.

Отмечается, что конфискованное арестованное имущество, которое не было реализовано за 3 этапа торгов (с уценкой на каждом этапе), передается на рассмотрение Комиссии. В состав Комиссии входят представители: Государственной исполнительной службы, налоговой службы, таможни и органы местного самоуправления. Комиссия передает Государственному предприятию "СЕТАМ" на ознакомление список лотов, которые могут быть предложены на бесплатную передачу. Предприятие размещает их на сайте в разделе "Безвозмездная передача", в котором лоты находятся в течение месяца.

Как сообщал УНН, ГП "СЕТАМ" перешло в сферу управления АРМА.

Справка: На получение безвозмездно конфискованного нереализованного имущества в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины могут претендовать органы государственной власти; учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний; учреждения исполнения наказаний; следственные изоляторы; военные формирования; благотворительные фонды.

Украинские Национальные Новости

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