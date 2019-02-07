ДП "СЕТАМ" перейшло до сфери управління АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" OpenMarket Міністерства юстиції України перейшло до сфери управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це УНН повідомили у прес-службі "СЕТАМ".
"ДП "СЕТАМ" перейшло від Мін’юсту до сфери управління Агентства з розшуку та менеджменту активів", - повідомили у ДП.
Як зазначається, нещодавно уряд ухвалив розпорядження, яким змінено умови експерименту з реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні, зокрема, встановлено, що відтепер організатор електронних торгів визначатиметься за конкурсом. Раніше ця норма передбачала, що таким організатором має бути держпідприємство у сфері управління Мін’юсту.
“Ми вже відмовилися від Укрдержреєстру і передали ці функції на користь нотаріату і органів місцевого самоврядування. Ми передаємо наші реєстри. Нещодавно реєстр корупційних правопорушень було передано на користь НАЗК. Ми відкриваємо публічні реєстри. Ми створюємо паралельно з державними виконавцями - приватних виконавців. І сьогодні ми говоримо про передачу ДП “СЕТАМ” до Агентства з розшуку та менеджменту активів", - вказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.
З її слів, рішення про передачу "СЕТАМ" учора було ухвалене на засіданні уряду.
Нагадаємо, АРМА з початку року отримало майже 25 млн грн від реалізації арештованих активів.