ГП "СЕТАМ" перешло в сферу управления АРМА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" OpenMarket Министерства юстиции Украины перешло в сферу управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом УНН сообщили в пресс-службе "СЕТАМ".
"ГП "СЕТАМ" перешло от Минюста в сферу управления Агентства по розыску и менеджмента активов", - сообщили в ГП.
Как отмечается, недавно правительство приняло распоряжение, которым изменены условия эксперимента по реализации арестованного имущества в исполнительном производстве, в частности, установлено, что отныне организатор электронных торгов будет определяться по конкурсу. Ранее эта норма предусматривала, что таким организатором должно быть госпредприятие в сфере управления Минюста.
"Мы уже отказались от Укргосреестра и передали эти функции в пользу нотариата и органов местного самоуправления. Мы передаем наши реестры. Недавно реестр коррупционных правонарушений был переданы в пользу НАПК. Мы открываем публичные реестры. Мы создаем параллельно с государственными исполнителями - частных исполнителей. И сегодня мы говорим о передаче ГП "СЕТАМ" в Агентство по розыску и менеджмента активов", - указала первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова.
По ее словам, решение о передаче "СЕТАМ" вчера было принято на заседании правительства.
Напомним, АРМА с начала года получило почти 25 млн грн от реализации арестованных активов.