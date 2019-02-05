АРМА з початку року отримало майже 25 млн грн від реалізації арештованих активів

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з початку року отримало від реалізації арештованих активів майже 25 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АРМА.