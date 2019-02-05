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АРМА з початку року отримало майже 25 млн грн від реалізації арештованих активів

АРМА з початку року отримало майже 25 млн грн від реалізації арештованих активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з початку року отримало від реалізації арештованих активів майже 25 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АРМА.

"З початку 2019 року від реалізації арештованих активів АРМА отримано 24 924 770,75 грн", - йдеться в повідомленні.

В АРМА зазначили, що кошти від реалізації розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку, на які будуть нараховуватися відсотки за користування банком коштами.

"Якщо власників арештованих активів визнають винними або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до держбюджету. Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть повернуті з відсотками", - пояснив начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник.

Крім того, у 2017 році вперше від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень - 2 492 637,86 грн, у 2018 році - 3 116 555,86 грн.

"На зазначені кошти, що також були розміщені на депозитних рахунках у державних банках, протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 519 021,98 грн", - додали в АРМА.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України надало АРМА доступ до рахунків платників податків.

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