АРМА з початку року отримало майже 25 млн грн від реалізації арештованих активів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з початку року отримало від реалізації арештованих активів майже 25 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АРМА.
"З початку 2019 року від реалізації арештованих активів АРМА отримано 24 924 770,75 грн", - йдеться в повідомленні.
В АРМА зазначили, що кошти від реалізації розміщено на депозитному рахунку АРМА у державному банку, на які будуть нараховуватися відсотки за користування банком коштами.
"Якщо власників арештованих активів визнають винними або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до держбюджету. Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть повернуті з відсотками", - пояснив начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник.
Крім того, у 2017 році вперше від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень - 2 492 637,86 грн, у 2018 році - 3 116 555,86 грн.
"На зазначені кошти, що також були розміщені на депозитних рахунках у державних банках, протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 519 021,98 грн", - додали в АРМА.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України надало АРМА доступ до рахунків платників податків.