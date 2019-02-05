АРМА с начала года получило почти 25 млн грн от реализации арестованных активов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с начала года получило от реализации арестованных активов почти 25 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.
"С начала 2019 года от реализации арестованных активов АРМА получено 24 924 770,75 грн", - говорится в сообщении.
В АРМА отметили, что средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами.
"Если владельцев арестованных активов признают виновными или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, тогда средства, полученные от их реализации, подлежат конфискации и будут перечислены в госбюджет. Если же владельцев арестованных активов оправдают, то средства будут возвращены с процентами", - пояснил начальник управления по вопросам управления активами АРМА Виталий Резник.
Кроме того, в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета АРМА в государственных банках обеспечено поступлений - 2 492 637,86 грн, в 2018 году - 3 116 555,86 грн.
"На эти средства, также были размещены на депозитных счетах в государственных банках, в течение 2018 года было начислено процентов в сумме 519 021,98 грн", - добавили в АРМА.
Напомним, Министерство финансов Украины предоставило АРМА доступ к счетам налогоплательщиков.