МОН: Якщо учень не відвідує школу 10 днів поспіль без пояснень, заклад повідомить поліцію

За словами міністра, якщо дитина не відвідує школу зі сімейних обставин, то тоді батьки мають надати відповідну пояснювальну записку. Якщо дитина захворіла, то обов’язково необхідно надати школі довідку про те, що дитина вже здорова і може відвідувати колектив.

“Важливо знати, що згідно законодавства, якщо учень чи учениця не відвідує школу впродовж 10 днів поспіль без пояснення причини, заклад зобов’язаний повідомити поліцію або службу у справах дітей. Тому, якщо ваша дитина захворіла або не відвідує школу з поважних причин, будь ласка повідомте класного керівника в перший день її відсутності”, — сказала Гриневич.

Як повідомляв УНН, у МОН заявили, що оголошення воєнного стану не вплине на роботу закладів освіти.