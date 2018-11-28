МОН: Если ученик не посещает школу 10 дней подряд без объяснений, заведение сообщит полицию

По словам министра, если ребенок не посещает школу по семейным обстоятельствам, то тогда родители должны предоставить соответствующую пояснительную записку. Если ребенок заболел, то обязательно необходимо предоставить школе справку о том, что ребенок уже здоров и может посещать коллектив.

“Важно знать, что согласно законодательству, если ученик или ученица не посещают школу в течение 10 дней подряд без объяснения причины, заведение обязано сообщить в полицию или службу по делам детей. Поэтому, если ваш ребенок заболел либо не посещает школу по уважительным причинам, пожалуйста сообщите классного руководителя в первый день ее отсутствия”, — сказала Гриневич.

Как сообщал УНН, в МОН заявили, что объявление военного положения не повлияет на работу учреждений образования.