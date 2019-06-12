С начала этого учебного года в школу не пошли почти 210 детей

"По оперативной информации служб по делам детей областных государственных администраций с начала 2018-2019 учебного года в связи с невыполнением родителями своих обязанностей к учебным занятиям не приступили 209 детей", - говорится в ответе на запрос.

Также, в ходе проведенных профилактических мероприятий 175 родителей привлечены к ответственности.

Напомним, если ученик не посещает школу 10 дней подряд без объяснений, заведение сообщит полицию.



Как сообщал УНН, в прошлом году ГП "СЕТАМ" совместно с Министерством юстиции передали на нужды учреждений, в которых воспитываются дети-сироты, имущества на 8600000 грн.