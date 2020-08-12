З початку року за куріння в заборонених місцях виписали штрафів на понад 5 млн грн

Так, за даними поліції, з 1 січня по 11 серпня 2020 року виявлено 195 207 адміністративних правопорушень за ст. 175-1 "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях" КУпАП.

Повідомляється, що за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), з 1 січня по 11 серпня 2020 року накладено 35 982 штрафи на суму 5 182 968 млн грн, з яких сплачено 463 143 грн.

У розрізі областей найбільшу суму штрафів накладено у Харківській області – 900 753 грн (з них сплачено 8 316 грн), Вінницькій області – 554 030 грн (з них сплачено 10 927 грн), Львівській області – 503 809 грн (з них сплачено 23 674 грн), у Дніпропетровській області – 482 002 грн (з них сплачено 7 430 грн)та у Чернівецькій області – 41 0652 грн (з них сплачено 78 256 грн). У Києві - 303 847 грн (з них сплачено 3 893 грн).

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Нагадаємо, в Україні на порушників карантину наклали штрафів вже на понад 8 млн грн.



