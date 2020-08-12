С начала года за курение в запрещенных местах выписали штрафов на более 5 млн грн

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91473 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103576 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129253 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108784 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101662 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102410 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104142 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101983 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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С начала года за курение в запрещенных местах выписали штрафов на более 5 млн грн

С начала года за курение в запрещенных местах выписали штрафов на более 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 21016 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала года в Украине за курение в запрещенных местах на нарушителей наложили штрафов на общую сумму более 5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Так, по данным полиции, с 1 января по 11 августа 2020 года выявлено 195 207 административных правонарушений по ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" КУоАП.

Сообщается, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), с 1 января по 11 августа 2020 года наложено 35 982 штрафов на сумму 5 182 968 млн грн, из которых оплачено 463 143 грн.

В разрезе областей наибольшую сумму штрафов наложено в Харьковской области - 900 753 грн (из них уплачено 8 316 грн), Винницкой области - 554 030 грн (из них уплачено 10 927 грн), Львовской области - 503 809 грн (из них уплачено 23 674 грн), в Днепропетровской области - 482 002 грн (из них уплачено 7 430 грн) и в Черновицкой области - 41 0652 грн (из них уплачено 78 256 грн). В Киеве - 303 847 грн (из них уплачено 3 893 грн).

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Напомним, в Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже более чем 8 млн грн.

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