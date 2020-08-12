С начала года за курение в запрещенных местах выписали штрафов на более 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала года в Украине за курение в запрещенных местах на нарушителей наложили штрафов на общую сумму более 5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
Так, по данным полиции, с 1 января по 11 августа 2020 года выявлено 195 207 административных правонарушений по ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" КУоАП.
Сообщается, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), с 1 января по 11 августа 2020 года наложено 35 982 штрафов на сумму 5 182 968 млн грн, из которых оплачено 463 143 грн.
В разрезе областей наибольшую сумму штрафов наложено в Харьковской области - 900 753 грн (из них уплачено 8 316 грн), Винницкой области - 554 030 грн (из них уплачено 10 927 грн), Львовской области - 503 809 грн (из них уплачено 23 674 грн), в Днепропетровской области - 482 002 грн (из них уплачено 7 430 грн) и в Черновицкой области - 41 0652 грн (из них уплачено 78 256 грн). В Киеве - 303 847 грн (из них уплачено 3 893 грн).
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Напомним, в Украине на нарушителей карантина наложили штрафов уже более чем 8 млн грн.