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Куріння вбиває 8 мільйонів людей за рік - ВООЗ

Куріння вбиває 8 мільйонів людей за рік - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Щороку куріння в глобальному масштабі обертається загибеллю восьми мільйонів чоловік, включаючи тих, хто не курить сам, але змушений вдихати тютюновий дим. Одне з головних наслідків пристрасті до тютюну - рак легенів. Про це нагадують у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) напередодні Всесвітнього дня без тютюну, який щорічно відзначається 31 травня, передає УНН.

У глобальному масштабі тютюн вбиває 8 мільйонів чоловік в рік. У їх числі - майже мільйон тих, хто не курить, які страждають від так званого пасивного куріння - тютюнового диму, що виходить від тих, які палять з їх оточення.

Проблема вживання тютюну особливо актуальна для Європейського регіону ВООЗ, де курять 209 млн осіб. Це 29 відсотків населення країн регіону - найвища частка курців серед населення в порівнянні з іншими регіонами. Причому серед європейських жінок частка курців становить понад 20 відсотків - в той час як в глобальному масштабі курить лише 7 відсотків жіночого населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У минулому році за куріння в заборонених місцях виписали штрафів на 5,7 млн грн

Цього року Всесвітній день без тютюну присвячений впливу куріння на органи дихання. У доповіді наголошується, що 9 з 10 смертельних випадків в Європейському регіоні ВООЗ, викликаних раком трахеї, бронхів і легенів, обумовлені пристрастю до тютюну. Іншими словами, 90 відсотків усіх випадків раку легенів можна запобігти, відмовившись від цієї шкідливої звички. У 2018 році в регіоні з курінням було пов'язано 18 відсотків смертей від усіх неінфекційних захворювань і 27 відсотків смертей від раку.

Найвищі показники куріння в країнах СНД, а найнижчі - в 15 державах Євросоюзу. Наприклад, в Росії частка курців становить 60 відсотків населення, а в Ісландії - 16 відсотків. Найбільше скорочення кількості курців сталося в Австрії та Білорусі, а ось в Киргизстані та Молдові частка курців зростає і, імовірно, буде збільшуватися і далі.

В останні роки в регіоні намітилася тенденція до зниження тютюнової залежності, особливо серед молоді. Однак прогрес поки не дуже вражає.

Нагадаємо, Рада відхилила законопроект щодо захисту здоров'я від впливу тютюнового диму

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