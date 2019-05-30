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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137136 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Курение убивает 8 миллионов человек в год - ВОЗ

Курение убивает 8 миллионов человек в год - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 64709 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Каждый год курение в глобальном масштабе оборачивается гибелью восьми миллионов человек, включая тех, кто не курит сам, но вынужден вдыхать табачный дым. Одно из главных последствий пристрастия к табаку – рак легких. Об этом напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) накануне Всемирного дня без табака, который ежегодно отмечается 31 мая, передает УНН. 

В глобальном масштабе табак убивает 8 миллионов человек в год. В их числе - почти миллион некурящих, страдающих от так называемого пассивного курения – табачного дыма, исходящего от курящих из их окружения.

Проблема употребления табака особенно актуальна для Европейского региона ВОЗ, где курят 209 млн человек. Это 29 процентов населения стран региона – самая высокая доля курящего населения по сравнению с другими регионами. Причем среди европейских женщин доля курящих составляет более 20 процентов – в то время как в глобальном масштабе курит лишь 7 процентов женского населения.

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В этом году Всемирный день без табака посвящен воздействию курения на органы дыхания. В докладе отмечается, что 9 из 10 смертельных случаев в Европейском регионе ВОЗ, вызванных раком трахеи, бронхов и легких, обусловлены пристрастием к табаку. Иными словами, 90 процентов всех случаев рака легких можно предотвратить, отказавшись от этой вредной привычки. В 2018 году в регионе с курением было связано 18 процентов смертей от всех неинфекционных заболеваний и 27 процентов смертей от рака.

Самые высокие показатели курения в странах СНГ, а самые низкие – в 15 государствах Евросоюза. Например, в России доля курящих составляет 60 процентов населения, а в Исландии – 16 процентов. Самое большое сокращение числа курящих произошло в Австрии и Беларуси, а вот в Кыргызстане и Молдове доля курильщиков растет и, предположительно, будет увеличиваться и дальше.

В последние годы в регионе наметилась тенденция к снижению табачной зависимости, особенно среди молодежи. Однако прогресс пока не очень впечатляет. 

Напомним, Рада отклонила законопроект по защите здоровья от воздействия табачного дыма

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